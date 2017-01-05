 Bruma-Tottenham flörtü alevleniyor – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Bruma- flörtü alevleniyor

    Bruma-Tottenham flörtü alevleniyor
    'ın yıldızı 'yı 'ın istediği biliniyor. Portekizli futbolcu da İnstagram'da İngiliz taraftarların kendisine fotoşopla giydirdikleri Tottenham formalı fotoğraflarını beğendi. Daha ilginç gelişme ise Tottenham'ın yıldızı Eric Dier'ın İnstagram üzerinden Bruma'yı takibe alması oldu. Bruma'nın bu tavrı, yerine alınacak PAOK'lu Rodrigues transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:07
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