 Barça’nın Vidal planı – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Barça’nın Vidal planı

    Barça’nın Vidal planı
    'ın sağ bek adaylarından Barcelona'lı Aleix Vidal konusunda İspanya'dan kritik haberler geldi. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, Barcelona'nın Aleix Vidal'i göndermek istediğini, ancak oyuncu karşılığında ciddi bir rakam kazanmayı hedeflediğini yazdı. Katalan ekibinin, finansal olarak ikna olmadığı sürece oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı da belirtildi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:09
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