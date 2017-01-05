Aslan’ın kampı eksik başladı
İkinci yarı hazırlıkları başladı. Kamp kadrosuna Çin’e gitmeye hazırlanan Podolski dahil edilirken, Yasin ve Hamit ise alınmadı.
FLORYA'DA TEK BAŞINA
Süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, Galatasaray'ın devre arası kamp kadrosuna dahil edilmedi. 29 yaşındaki futbolcu 4 gün boyunca Florya'ya gelerek tek başına antrenmanlarını sürdürecek. İzinli olduğu dönemi Mekke'de geçiren Yasin'in İstanbul'a döndüğünden beri telefonlarını kapattığı ve kimseyle görüşmediği öğrenildi. Bu arada tecrübeli futbolcuya ABD Ligi ekiplerinden Kansas City'nin kanca attığı belirtildi.
KORAY DÖNÜYOR
Sezon başı kampında oynanan Thun maçında ön çapraz bağları kopan Koray Günter'in sahalara dönüşüne az kaldı. Genç stoper, Şubat ayında yeniden sarıkırmızılı formayı giyebilecek. Bu mevkide sıkıntısı olan Aslan da bir an önce Koray'ın dönüşünü bekliyor.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
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