 Aslan’ın kampı eksik başladı – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Aslan’ın kampı eksik başladı

    Aslan’ın kampı eksik başladı

    İkinci yarı hazırlıkları başladı. Kamp kadrosuna Çin’e gitmeye hazırlanan Podolski dahil edilirken, Yasin ve Hamit ise alınmadı.

    Sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci devre hazırlıklarının startını verdi. Cimbom dün 4 günlük kamp için Antalya'nın yolunu tutarken teknik direktör Jan Olde Riekerink kamp kadrosuna 24 futbolcunun ismini yazdı. Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun formasıyla boy gösterecek olan Aurelien Chedjou'nun yanı sıra süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin ve kontratı feshedilen Hamit Altıntop, Antalya'ya götürülmedi. Çin'in Beijing Guoan takımına transferi an meselesi olan Lukas Podolski'nin adı ise kamp kadrosunda yer alıyor. Aslan dün Antalya'ya gitti. Taraftarlar teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolculardan imza aldı. İlk antrenman da yapıldı.



    FLORYA'DA TEK BAŞINA
    Süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, 'ın devre arası kamp kadrosuna dahil edilmedi. 29 yaşındaki futbolcu 4 gün boyunca Florya'ya gelerek tek başına antrenmanlarını sürdürecek. İzinli olduğu dönemi Mekke'de geçiren Yasin'in İstanbul'a döndüğünden beri telefonlarını kapattığı ve kimseyle görüşmediği öğrenildi. Bu arada tecrübeli futbolcuya ABD Ligi ekiplerinden Kansas City'nin kanca attığı belirtildi.

    KORAY DÖNÜYOR
    Sezon başı kampında oynanan Thun maçında ön çapraz bağları kopan Koray Günter'in sahalara dönüşüne az kaldı. Genç stoper, Şubat ayında yeniden sarıkırmızılı formayı giyebilecek. Bu mevkide sıkıntısı olan Aslan da bir an önce Koray'ın dönüşünü bekliyor.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:16
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