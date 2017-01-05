''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Odeabank'ı 84-73 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, Real Madrid mağlubiyetinin ardından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Perasovic, "Geçen maçtan bu yana değişmiş bir Galatasaray Odeabank'a karşı oynadık. Bugün çok efor sarf ettiler. Real Madrid'e kaybettikten sonra bu mücadele bizim için çok önemliydi. Maçın kırılma noktalarına geldik ama kıramadık. Bu tarz maçlar genelde stresli olabiliyor. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyorsak daha iyi bir şekilde oynayıp daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.
GALATASARAY ODEABANK CEPHESİ
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ise Jon Diebler ve Austin Daye'nin performansını eleştiren Ataman, "Diebler ve Daye, hem hücumda hem savunmada fayda sağlamaktan çok zarar verdiler. Böyle olunca da sonuç kaçınılmaz oluyor. Maçın kontrolü rakibimizdeydi ama biz de kopmadık. Kritik anlarda farkı 4-5 sayıya kadar gelip hücumda yaptığımız hatalar, boş şutları kaçırmamız, hızlı hücumlar yüzünden bir türlü 4 sayının altına indiremedik. Anadolu Efes bizden daha güçlü bir takım. Geniş bir kadroları var. THY Avrupa Ligi'nde bu tarz maçlar oynamaya devam edeceğiz. İyi oynayanların yanına 2-3 oyuncu daha takviye edersek kazanırız." ifadelerini kullandı.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:59
- Sürpriz transfer hamlesi!
Toplam 19
Yorum
Q 7 BU ADAM GÖKHAN ZANI'N URUGUAY VERSİYONUYMUŞ AŞI TENDOMLARINDAN AMELIYAT OLMUŞ YEDİ AYDIR FUTBOL OYNAMIYORMUŞ...YÖNETİM BAŞKAN ERSUN HOCAM BU TAKIM ILK YARI SADECE 12 GOL ATMIŞ SIZ SON VURUŞLARI ÇOK IYI EN AZ IKI TANE SANTRAFOR ALINMASI GEREKIRKEN SEN 7 AYDIR OYNAMAMIS SAKATLIGIYLA UNLU DEFANS FUTBOLCUSU ALIYORSUN BIR HAFTA SONRA MACA CIKACAKSIN HAZIRLIK KAMPINDA HALA SANTRAFORUN YOK NAPMAYA CALIŞIYORSUNUZ ALLAH AŞKINA YA 50. YILDA 12 GOL ATMIŞ BU GARIBANLARALA MI ŞAMPIYON OLUCAKSINIZ
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 7
Yorum
CINO neden lazim degil kardesim LENS in yedegimi var bence dogru transfer
- Cimbom yine kayıp!
Toplam 1
Yorum
Aslan BIR YILI ERGIN BEYI KAPRISLERINE KURBAN ETTIK
''Anadolu Efes bizden daha güçlü'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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