Yasin Öztekin'e bir şok daha!
Galatasaray’da devre arası kamp kadrosunda yer alacak oyuncular belli oldu. Süresiz kadro dışı kalan Yasin Öztekin ve takımdan ayrılması beklenen Hamit Altıntop ile Aurelien Chedjou kadroda yer almadı.
Kamp çalışmalarının ilk bölümünü 4-8 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te geçirecek olan Galatasaray, bugün saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Antalya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılı takım ilk antrenmanını ise saat 19.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek.
Galatasaray'ın Antalya'daki kamp kadrosunda yer alacak isimler şöyle:
Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney, Birhan Vatansever, Volkan Pala.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:21
- Savunma yapacak
Toplam 11
Yorum
sercan korkmaz Onun için mi 7 golle Galatasaray'da erenle birlikte en çok gol atan oyuncu oldu.Yasin'in yaptığı yanlışlıkları kimse gözardı edemez ama dortmund alt yapısından yetişmiş ve Galatasaray'da da gerçek anlamda kalitesini konuşturan futbolcu hakkında lütfen arkadaşlar biraz daha dikkatli yorum yapalım.
- 7 yıl sonra bir ilk
Toplam 5
Yorum
zafer mehmet ekicinin presi ve uzaktan şutları çok etkili.zor deplasmanlarda ve kapanan defans yapan takımlara karşı yıpratıcı bir tekniği var. fb ye çok faydalı olur. deplasmanlarda oynasın yeter .
- Ndiaye ısrarı!
Toplam 7
Yorum
Federal*** Çok çabuk hareketli bir oyuncu Mehmet Ekici gitti gibi zaten kalmasınıda istemiyorduk bize ligi tanıyan ve bizi ileri taşıyacak Ndiaye gibi orta saha lazım önündede Niasse olursa mükemmel olur ...
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