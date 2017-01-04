 Tarık: Döneceğim – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Tarık: Döneceğim

    Tarık: Döneceğim
    Cimbom'da Sabri Sarıoğlu'nu kesmesi için alınan beklerden olan bir gün yeniden sarı-kırmızılı formayı giyeceğini söyledi. Eskişehir'de oynayan Tarık "Hedefim Es-Es'le şampiyonluk yaşamak. Ardından yeniden Galatasaray'a dönüp o formanın hakkını vermek istiyorum. Orada benim için işler hiç iyi gitmemişti" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
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