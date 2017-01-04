 Stopere yeni hedef Ayala – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Stopere yeni hedef Ayala

    Stopere yeni hedef Ayala

    Ahmet Çalık için G.Birliği ile anlaşamayan Aslan’a Brezilyalı Vitor Hugo da pahalı geldi. Son aday 1.90’lık İspanyol kule.

    Cimbom'un stoper transferi yılan hikayesine döndü. Serdar Aziz'in sezonu büyük ölçüde kapatması, Aurelien Chedjou'nun Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası gözden çıkarılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar harıl harıl yeni savunmacı arıyordu. Ahmet Çalık işi dün yattı. Aslan bir süredir ilgilendiği Vitor Hugo konusunda da ilerleme sağlayamadı.

    6 MAÇTA 1 GOL ATTI
    Hedefteki isim M'Boro forması giyen Daniel Ayala. 1.90 boyundaki İspanyol stoperin bonservisi 2 milyon euro. 26 yaşındaki stoper bu sezon Premier Lig'de 6 maçta oynadı, 1 golü bulunuyor. Bu arada Denayer de yeniden gündemde.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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