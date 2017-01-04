İşte fesih bedeli...
Galatasaray, sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Hamit Altıntop'a fesih bedeli olarak 825 bin euro ödeyecek.
Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:16
- Stopere yeni hedef Ayala
Toplam 15
Yorum
CLman football managerdan bakip tranfer yapsa yonetim o bile daha basarili olur.. BU YONETIM KADAR YETENEKSIZ hic gormedim ben..................
- Stopere yeni hedef Ayala
Toplam 15
Yorum
dursun özbek cabuk alın amma sakın denayere yeniden almayın bütün oyunlarını izledim bu adam GS-lı olamaz.
- Eto'o istenmez mi!
Toplam 8
Yorum
BJK 1903 hocam ozaman neden kaleci tolgayla yeni anlasma yaptirdin neden onu baska takima yolamadin hem yasi var hemde bence kaleciligi bitmistir en azindan BJK yani arti birde cok paraya uzati bence cok yanlis yapti BJK adam yattigi yerden bir ton para aliyor ve yedek kaleci icin yeterli deyil bence sadece genclerin yolunu tikiyor tek.
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