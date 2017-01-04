İşte fesih bedeli...

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:



Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.