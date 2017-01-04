 İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler... – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...

    İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...

    Galatasaray Kulübü milli futbolcu Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü’ne 3 milyon Euro teklif etti. Ankara temsilcisi ise Çalık için istediği 4 milyon Euro ücreti son olarak 3.5 milyon Euro’ya indirdi. Pazarlıklar bu noktada tıkanırken Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav konuyla ilgili A Spor’a açıklamalarda bulundu.

    Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray ile Ahmet Çalık'ın transferi için yapılan görüşmelerin bittiğini ve oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma vermeyeceğini açıkladı.

    "Galatasaray ile görüştük, bu iş bitti" diyen Cavcav, "3 milyon Euro da 4 milyon Euro da verseler biz bu oyuncuyu İstanbul'a göndermeyeceğiz. Beşiktaş da devrede değil. Galatasaray'a bir kırgınlığım yok. Geldiler, pazarlık aşaması oldu. İkinci partide yine konuştuk. İstediğimiz rakamları vermediler. Bu işten ben vazgeçtim" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Galatasaray, Palmeiras'tan Vitor Hugo'nun transferi için de girişimlerini sürdürüyor.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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