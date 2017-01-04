Emrah Başsan kiralandı

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:



Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.