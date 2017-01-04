 Emrah Başsan kiralandı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    kiralandı

    Emrah Başsan kiralandı

    , sezon başında bonservissiz olarak transfer ettiği 'ı Fortuna Sittard kulübüne bedelsiz olarak kiraladı.

    Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

    Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:01
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