Emrah Başsan kiralandı
Galatasaray, sezon başında bonservissiz olarak transfer ettiği Emrah Başsan'ı Fortuna Sittard kulübüne bedelsiz olarak kiraladı.
Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:01
- Stopere yeni hedef Ayala
Toplam 15
Yorum
CLman football managerdan bakip tranfer yapsa yonetim o bile daha basarili olur.. BU YONETIM KADAR YETENEKSIZ hic gormedim ben..................
- Stopere yeni hedef Ayala
Toplam 15
Yorum
dursun özbek cabuk alın amma sakın denayere yeniden almayın bütün oyunlarını izledim bu adam GS-lı olamaz.
- Eto'o istenmez mi!
Toplam 8
Yorum
BJK 1903 hocam ozaman neden kaleci tolgayla yeni anlasma yaptirdin neden onu baska takima yolamadin hem yasi var hemde bence kaleciligi bitmistir en azindan BJK yani arti birde cok paraya uzati bence cok yanlis yapti BJK adam yattigi yerden bir ton para aliyor ve yedek kaleci icin yeterli deyil bence sadece genclerin yolunu tikiyor tek.
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