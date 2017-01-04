 Denizli’ye darp – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Denizli’ye darp

    Denizli’ye darp
    Aslan'ın eski hocası Mustafa Denizli boşanmak istediği eşinin ağabeyleri tarafından darp edildiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Boşanmak için 5 milyon TL istediler. Biz aşiretiz seni de aileni de öldürürüz diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı. Hocanın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:23
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