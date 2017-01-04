Chedjou’ya 3 maç ceza geldi
Tuzlaspor maçında rakibinin kasıtlı olarak rakibin kasıklarına basan Aurelien Chedjou'nun cezası ağır oldu. Kamerunlu futbolcu, 3 maçtan men edilirken 13 bin TL de para cezası kesildi. Ayrıca Galatasaray'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 12 bin lira fatura çıkarıldı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Chedjou’ya 3 maç ceza geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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