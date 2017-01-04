 ''Beni yenmek için Obra’yı getirdiler'' – Fotomaç – 04 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Beni yenmek için Obra’yı getirdiler''

    ''Beni yenmek için Obra’yı getirdiler''
    koçu iddialı açıklamalar yaptı. Deneyimli hoca "Son 7 yılın 3'ünde Ataman'ın çalıştırdığı takımlar şampiyon olmuş hem de F.Bahçe'nin harcadığı paranın 4'te 1'ine. Beni yenmek için Obradovic'i getirdiler" dedi. Ataman, F.Bahçe'yi çalıştırmayacağını da belirtti.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Beni yenmek için Obra’yı getirdiler'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.