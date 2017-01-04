 Aslan’dan kan bağışı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Aslan’dan kan bağışı

    Aslan’dan kan bağışı
    taraftar grubu , 'ın kan bağışı kampanyasına destek. Türk Kızılayı Genel Başkanı'nın kan stoklarının azaldığını açıklamasının ardından ultrAslan, "Aslan gibi kan veriyoruz" başlığıyla twitterdan mesaj paylaştı.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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