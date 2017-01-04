Arabistan yolcusu
6 GÜNLÜK İZİN SONA ERDİ
Galatasaray, lige verilen arada 6 günlük iznin ardından çalışmalarına bugün başlayacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, Metin Oktay Tesisleri'nde toplandıktan sonra özel uçakla kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek. Pazartesi günü El İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacak. Maç 19.00'da...
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:00
- Aaron Hunt operasyonu
Toplam 1
Yorum
karakartal 11 maçta ne golü var ne asisti var sosa ile kıyaslamışlar :D arkadaş sakatlanmadan önce toplam 10 maça çıkan taliscanın bile 6 gol 1 asisti var. sosanın pozisyonu çoktan doldu. gerek yok bu adama.
- ''Beni yenmek için Obra’yı getirdiler''
Toplam 1
Yorum
krall İnan seni Fenerbahçe de isteyende yok zaten ağlama
- Versinler 20’yi satalım
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Yorum
Bjk1903 ne 20 si en az 35 eder kjaer.türkiyenin en iyi defansı hatta avrupanın en iyi defanslarından birisi.bir beşiktaşlı olarak benim fikrim
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