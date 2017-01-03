Yasin depremi
Sarı-kırmızılılar, Tuzlaspor maçı sonrası kırmızı kart gören oyuncusunu bu kez affetmedi. 2. kez kadro dışı kalan Yasin’le yolların ayrılması bekleniyor.
KAZAN'DAN 4 MİLYON EURO
Bir sezon içinde 2. kez kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in yönetim tarafından bu kez affedilmesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılı idareciler, Azerbaycan, Çin, Rusya ve ABD kulüplerinden tekliflerin geldiği 29 yaşındaki futbolcuyu satmayı planlıyor. Gökdeniz'in oynadığı Rubin Kazan'ın 4 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.
Süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin ise konuyla alakalı sessizliğini koruyor. Ancak kesin olan şu ki Galatasaray sezonun ilk yarısında 7 kez ağları sarsarak Eren Derdiyok ile birlikte takımın en skorer ismi olan Yasin'den Süper Lig'in ikinci devresinde yararlanamayacak.
İDDİALAR
1 - Sürekli disiplinsiz hareketler yapması: Adana maçı sonrası oyundan çıkarken formayı yere atmıştı.
2 - Yeni sözleşme ve zam istekleri: Hem kendisi hem menajeri 1.1 milyon euro'luk maaşında sürekli zam istiyordu.
3 - Başta Bruma olmak üzere takım arkadaşlarıyla uyumsuzluk: 5-1 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası kendisine pas vermediği gerekçesiyle Bruma'yı Jan Olde Riekerink'e şikayet etmişti.
4- Garry Rodrigues transferinde sona yaklaşılması: Hollandalı kanat oyuncusu için PAOK ile anlaşılması yönetimin elini rahatlattı.
TARAFTARA GÖRE KARAR DOĞRU
Yasin Öztekin'in kadro dışı bırakılması sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı. Taraftar siteleri takipçilerine yönelttikleri ankette yönetimin kararını büyük oranda doğru buldu. Anketlerin yüzde 60'ında Yasin'in gönderilmesi haklı karşılandı, kalanı konunun yumuşak geçişle halledilmesi gerektiği görünüşü savundu.
TWİTTER TEPKİLERİ...
-Ya siz hangi hakla Yasin'i kadro dışı bırakıyorsunuz. İstifa edin de kurtulalım
-Twitter'daki taraftar olmasa yönetimin yapacağı yoktu. Güle güle Yasin
-Gücünüz sadece Yasin Öztekin'e yetiyor. Ayhan Akman'a küfreden Selçuk'a bir şey yapamıyorsunuz
-Yasin şimdi istediğin kadar tatil yapabilirsin. Oh olsun. Teklif varsa uçak parasını da verin gitsin
-Galatasaray, şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez
-Burası Galatasaray. Artist olmaya gerek yok, olursan şutlanırsın
TURHAN: DÖNÜŞÜ YOK
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve A Spor yorumcusu Evren Turhan'ın Yasin Öztekin ile ilgili iddiası: "Yasin'in kadro dışı kalmasının sebebi kırmızı kart değil. Kontratını artırma isteği ve de transfer teklifleri olması. Satacaklar, dönüşü yok"
RİEKERİNK NE DEMİŞTİ?
Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin ve Aurelien Chedjou için teknik direktör Jan Olde Riekerink oldukça sert ifadeler kullanmıştı. Hollandalı çalıştırıcı "Hakemin kararları doğru. Yasin'i sarı kartlı olduğu için uyarmıştık. Bu şekilde kartlar gördükleri için utanç duyuyorum. Bu oyuncular sadece takımı değil camiayı da incittiler. Benim için kabul edilemez bir durum" diye konuşmuştu.
CAVCAV: 2 MİLYON VE YASİN
G.Saray, Ahmet Çalık transferi için G.Birliği'ne Endoğan, Hamit, Umut Gündoğan'ı önermişti. Başkan İlhan Cavcav ise "Ben onları OFTAŞ'ta bile oynatmam" diyerek Yasin artı 2 milyon euro istedi. G.Saray para kazanmak için Yasin'i takasta kullanmayı düşünmüyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:34
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 19
Yorum
Djenkov Alınacaksa alınsın kabak tadı verdi artık!Hergün M.Ekici adım adım F.B ye yok Ekici tamam yok Ekici geliyor bıktım aynı haberi okumaktan....
- Yasin depremi
Toplam 12
Yorum
Denizgs Ünal Aysala florya ve Riva yı satma izni vermediler. Vermedilerde ne oldu adam o zaman daha fazla kazanacaktı dolar ve euro daha düşüktü!
- Eleştirilmek hayırlı oldu
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyonluk gelmezse ne deseniz boş , hele ligi ikinci sırada hiç bitirmeyin bıktık artık.
Yasin depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.