 ''Saygısızlık mı yapsaydım!'' – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    ''Saygısızlık mı yapsaydım!''

    ''Saygısızlık mı yapsaydım!''
    'da eski başkan Ünal Aysal'ın eleştirdiği Mustafa Denizli'den cevap geldi. Deneyimli hoca "Atletico maçına çıkmadığım için laf söylüyorlar. Pazartesi görüşüp, salı uçağa binip, çarşamba Atletico maçına çıkmaya hakkım yoktu. Oradakilere saygısızlık mı yapsaydım" dedi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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