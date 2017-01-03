Rodrigues gönüllü
PAOK’un yöneticisi Lubos, “Rodrigues, Galatasaray’ı çok istiyor” dedi.
GARRY İÇİN YENİ BİR MEYDAN OKUMA
Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunan Lubos, Hollandalı oyuncunun Galatasaray'a transfer olmayı istediğini belirterek, "Elbette ki Galatasaray'da oynamak istiyor. Garry için yeni bir meydan okuma, yepyeni bir fırsat, bir büyük heyecan anlamına geliyor. Dolayısıyla oyuncunun kararı net, transfer olmak istiyor" ifadelerini kullandı.
KADROYA ALINMADI
PAOK Teknik Direktörü İvic, Garry Rodrigues'i Levadiakos maçının kadrosuna almayacağını açıkladı. Ivic, Rodrigues'in kadroya alınmama sebebi olarak, "% 100 hazır durumda değil ve aklı transferde. O yüzden kadroya dahil etmedik" dedi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:37
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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