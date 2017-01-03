Marsilya kancası
Aslan'ın göndermek istediği Aurelien Chedjou'ya Marsilya talip oldu.
İSTENMEYENLER TAKAS EDİLECEK
Cimbom; Chedjou'yu kadrosunda istemiyor, Trabzonspor da Muhammed Demir'den kurtulmaya çalışıyor. İki kulübün yönetimleri takas görüşmelerini sürdürüyor. Şu anda transferin önündeki tek engel bordo-mavili kulübün Kamerunlu stoperin haricinde 1.5 milyon euro istemesi. Galatasaray para ödemeyi düşünmüyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 23:49
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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