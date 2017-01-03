 Marsilya kancası – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    kancası

    Marsilya kancası

    Aslan'ın göndermek istediği 'ya talip oldu.

    Le10sport'un haberine göre teknik direktör Rudi Garcia, Lille'den eski öğrencisi olan Kamerunlu stoperi kadrosunda görmek istiyor. Chedjou sıcak bakıyor.

    İSTENMEYENLER TAKAS EDİLECEK
    Cimbom; Chedjou'yu kadrosunda istemiyor, Trabzonspor da Muhammed Demir'den kurtulmaya çalışıyor. İki kulübün yönetimleri takas görüşmelerini sürdürüyor. Şu anda transferin önündeki tek engel bordo-mavili kulübün Kamerunlu stoperin haricinde 1.5 milyon euro istemesi. Galatasaray para ödemeyi düşünmüyor.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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