Guardiola'dan flaş açıklama
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kariyerine ara vereceğini ve uzun yıllar takım çalıştırmayacağını söyledi.
Kariyerinin son yıllarına yaklaştığını vurgulayan 45 yaşındaki Guardiola, "Manchester City'de önümüzdeki 3 sezon veya biraz daha fazla bir süre görevime devam edeceğim. Sonraki süreçte 60-65 yaşlarıma kadar yedek kulübesinde oturmayacağım." diye konuştu.
Emekliliğe hazırlandığını belirten Pep Guardiola, "Elveda sürecinin şimdiden başladığını hissediyorum. Teknik direktörlük kariyerimin sonuna geldiğime eminim. City, çalıştırdığım son takımlardan birisi olacak." ifadelerini kullandı.
Teknik direktörlük kariyerine futbolculuğu döneminde yıllarca kaptanlığını yaptığı İspanya temsilcisi Barcelona'da başlayan Guardiola, görev aldığı 4 sezonda üç lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 kupa kaldırdı. 2013'te Alman devi Bayern Münih'e geçen İspanyol teknik adam, burada da üç lig şampiyonluğu ve bir UEFA Süper Kupası kazanmasının ardından sezon başında Manchester City'ye geçti.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 10:29
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 58
Yorum
ERSUN BEY EKİCİ ARIZALI...ATIF DAHA FAYDALI..İKİNCİ YARIDA TRABZONA BİR NEVİ FENER DESTEĞİ..FENER NOLACAK BÖLE.
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
/*/ senin adını uçurtma koyduk biz..ama hep tel-e takılıyorsun hacı..
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
rotuş dokunsalar ... yerde 7 takla atıyorsun..sen topçu musun. ..bir kendine bak eski maçlarından..hep aynı volkansın.
Guardiola'dan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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