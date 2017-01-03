G.Saray evinde yıkıldı

Darüşşafaka Doğuş bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Anderson ve Semih Erden ile skor bulan Darüşşafaka Doğuş'a, Schilb, Pleiss ve Micov ile cevap veren Galatasaray Odeabank, çeyreği 22-28 önde bitirdi.

Galatasaray Odeabank ikinci periyoda Pleiss ve Micov'un basketleriyle başlarken, konuk takım Anderson ve Birkan Batuk ile sayı üretti ve 17. dakikada 31-30 öne geçti. Diebler'in basketleriyle tekrar skoru lehine çeviren sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 40-38 önde gitti.

İkinci yarının ilk bölümünde Micov ve Schilb'in skorer oyunuyla önde kalmaya çalışan Galatasaray Odeabank'a Darüşşafaka Doğuş, Moerman ve Wanamaker ile karşılık verdi. Çekişmeli geçen müsabakada Wilbekin'in devreye girmesiyle üstünlüğü ele geçiren Darüşşafaka Doğuş, son periyoda 62-56 önde girdi.

Final periyoduna 8-0'lık seriyle başlayan konuk takım, 33. dakika içinde farkı 14 sayıya (56-70) çıkardı. Dar rotasyonla mücadele eden ve son periyotta Sinan Güler dışındaki oyuncularından skor anlamında fazla verim alamayan sarı-kırmızılı ekip karşısında etkili oyununu devam ettiren Darüşşafaka Doğuş, maçtan 87-72 galip ayrıldı.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Ersan Ergüler, Önder Yılmaz

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 11, Göksenin Köksal 2, Micov 17, Schilb 16, Pleiss 18, Diebler 6, Fitipaldo, Tyus 2

Darüşşafaka Doğuş: Mehmet Yağmur 2, Wanamaker 15, Anderson 15, Moerman 13, Semih Erden 10, Wilbekin 15, Birkan Batuk 13, Harangody, Zizic 4, Furkan Aldemir

1. Periyot: 22-18

Devre: 40-38

3. Periyot: 56-62

5 faulle çıkan: 39.30 Diebler (Galatasaray Odeabank)