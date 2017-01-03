Galatasaraylı oyuncuya 3 maç ceza
PFDK, Galatasaray'ın Tuzlaspor'la yaptığı maçta kırmızı kart gören Chedjou'ya 3 resmi maçtan men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Chedjou'ya, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi.Kurulun ayrıca Galatasaray'a 12 bin, Trabzonspor'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:43
- Kefili Hasan Ali
Toplam 6
Yorum
artist bence fb bu oyuncunun bonservisi ile kiralanmalı sonra lens gibi pişman olmayalım
- Shenhua’dan Demba Ba’ya izin
Toplam 13
Yorum
constantineBjk Fb nin Sow u alması gibi bizimde Demba ba yı böle bi süreçte takıma katmamız yanlış olmaz,bu tür adamlar takım için oynuyo,o kadar şarkılar türküler yazdık,bi sezonluk aşk bize yetmez
- Galatasaray, Salih Dursun'u KAP'a bildirdi
Toplam 3
Yorum
aslan Salih dursun sabridendemi kötü nerde işe yaramaz yönetim ve teknik heyet varsa bizde.!!!!!
Galatasaraylı oyuncuya 3 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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