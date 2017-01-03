 Galatasaray'da izin bitiyor – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Galatasaray'da izin bitiyor

    Galatasaray'da izin bitiyor

    Galatasaray Futbol Takımı, lige verilen arada 6 günlük iznin ardından çalışmalarına yarın başlayacak.

    Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandıktan sonra özel uçakla kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.

    Belek'te 4 gün kamp yapacak Galatasaray, 8 Ocak Pazar günü özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

    Karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:26
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