Galatasaray, Salih Dursun'u KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü, Salih Dursun'un sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılıların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Dursun'un 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Antalyaspor Spor Faaliyetleri Tic. Ve San. A.Ş'ye (Antalyaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 250.000 TL'dir. Ayrıca, Antalyaspor 15 Haziran 2017 tarihine kadar net 250.000 TL bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir."
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 11:20
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 58
Yorum
ERSUN BEY EKİCİ ARIZALI...ATIF DAHA FAYDALI..İKİNCİ YARIDA TRABZONA BİR NEVİ FENER DESTEĞİ..FENER NOLACAK BÖLE.
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
/*/ senin adını uçurtma koyduk biz..ama hep tel-e takılıyorsun hacı..
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
rotuş dokunsalar ... yerde 7 takla atıyorsun..sen topçu musun. ..bir kendine bak eski maçlarından..hep aynı volkansın.
Galatasaray, Salih Dursun'u KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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