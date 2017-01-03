Galatasaray, o takımla dostluk maçı yapacak

Sarı-kırmızılı takımın ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde yapacağı maç, Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Dammam kentinde 1945 yılında üç kulübün bir araya gelmesiyle kurulan El İttifak, 1984 yılında Arap kulüplerinin katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaşarak uluslararası arenada ülkesine kupa kazandıran ilk ekip olarak Suudi Arabistan futbol tarihinde ayrı bir konuma sahip.

El İttifak, daha önce iki şampiyonluk yaşadığı Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde bu sezon oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörlüğünü İspanyol Juan Carlos Garrido yapıyor.