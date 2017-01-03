Galatasaray, o takımla dostluk maçı yapacak
Galatasaray, Suudi Arabistan'ın El İttifak ekibiyle 9 Ocak Pazartesi günü dostluk maçı yapacak.
Dammam kentinde 1945 yılında üç kulübün bir araya gelmesiyle kurulan El İttifak, 1984 yılında Arap kulüplerinin katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaşarak uluslararası arenada ülkesine kupa kazandıran ilk ekip olarak Suudi Arabistan futbol tarihinde ayrı bir konuma sahip.
El İttifak, daha önce iki şampiyonluk yaşadığı Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde bu sezon oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörlüğünü İspanyol Juan Carlos Garrido yapıyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 13:06
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 58
Yorum
ERSUN BEY EKİCİ ARIZALI...ATIF DAHA FAYDALI..İKİNCİ YARIDA TRABZONA BİR NEVİ FENER DESTEĞİ..FENER NOLACAK BÖLE.
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
/*/ senin adını uçurtma koyduk biz..ama hep tel-e takılıyorsun hacı..
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
rotuş dokunsalar ... yerde 7 takla atıyorsun..sen topçu musun. ..bir kendine bak eski maçlarından..hep aynı volkansın.
Galatasaray, o takımla dostluk maçı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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