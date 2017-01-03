Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshetti

Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesini fesh etti.

Sarı Kırmızılı kulüple sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve maç başına ücret ile oynayan Hamit Altıntop'un sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi ve gurbetçi yıldızın Galatasaray macerası sona erdi.



Hamit Altıntop 2012 yılında Ünal Aysal döneminde Real Madrid'den transfer edilmiş ancak Sarı Kırmızılı forma ile bekleneni karşılayamayıp, sürekli sakatlıklarla boğuşmuştu. Bu sezon da geçen sezondan kalan alacağının ödenmesinin yanı sıra maç başına sözleşme yapılıp 1 yıllık kontrat imzalanan Hamit Altıntop, Rikerink ile de yıldızını barıştıramayıp maçların çoğunda tribünde oturmuştu.



Galatasaray Hamit Altıntop'a geçen yıldan kalan alacağını ve bu sezon elde ettiği maç ücretini taksitlerle ödeyecek. Hamit Altıntop'da böylece sezonun 2. yarısında Sarı Kırmızılı ekipte olmayacak.