Forvete Konate
Cimbom, Arsenal’in de yakından izlediği oyuncu için Sion’la temasa geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Konate için 1 milyon euro teklif etti. Sion’un yanıtı bekleniyor.
RİEKERİNK ONAY VERDİ
Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de onay verdiği Moussa Konate, hızı ve çalım yeteneği ile ün yaparken Premier League ekiplerinden Arsenal'in de takibinde yer alıyor. Fransız hoca Arsene Wenger'in genç oyuncuyla ile ilgili scout ekibinden rapor aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın, Arsenal devreye girmeden transfere nokta koymak istediği ifade edildi.
Savaş ÇORLU
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:36
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
Forvete Konate haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.