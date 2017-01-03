 Defansa Vitor Hugo – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Defansa

    Defansa Vitor Hugo

    Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki stoper için ile masaya oturdu. 6.5 milyon euro’ya kadar inen Brezilya ekibiyle pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

    Serdar Aziz'i kaybeden ve Aurelien Chedjou'yu göndermeye hazırlanan , Palmeiras'ta forma giyen Vitor Hugo için Brezilya kulübü ile masaya oturdu. 25 yaşındaki stoper için Galatasaray'ın 1 haftadır transferi bitirmek için kıran kırana pazarlık yaptığı ortaya çıktı. , Galatasaray'dan ilk olarak 7 milyon euro talep ederken sarı-kırmızılı ekibin bastırması üzerine 6 milyon euro'ya kadar indi.

    Cimbom'un bu transferi 5 milyon euro'ya bitirmeye niyetli olduğu ifade edildi. G.Saray, Vitor Hugo'ya yaptığı teklifi de 1.5 milyon euro'ya çıkardı. Şimdi, Palmeiras ve oyuncudan bu hafta içinde son bir fiyat indirimi adına yanıt bekleyen Galatasaray, gelecek cevaba göre hareket edecek.

    SÖZLEŞMESİ 2020'DE SONA ERECEK
    Brezilya Serie A Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Palmeiras'ta 55 maça çıkan Hugo, bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı. 1.87 boyundaki Brezilyalı oyuncunun Palmeiras'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

    HEYECAN YARATTI
    Brezilya Ligi şampiyonu Palmeiras'ın başarılı stoperi, teknik heyet kadar taraftarları da heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılar 1.87 boyunda, hem sağ hem de sol stoperde görev yapabilen oyuncunun transferinin bitmesini dört gözle bekliyor.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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