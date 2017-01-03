Defansa Vitor Hugo
Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki stoper için Palmeiras ile masaya oturdu. 6.5 milyon euro’ya kadar inen Brezilya ekibiyle pazarlıklar kıran kırana sürüyor.
Cimbom'un bu transferi 5 milyon euro'ya bitirmeye niyetli olduğu ifade edildi. G.Saray, Vitor Hugo'ya yaptığı teklifi de 1.5 milyon euro'ya çıkardı. Şimdi, Palmeiras ve oyuncudan bu hafta içinde son bir fiyat indirimi adına yanıt bekleyen Galatasaray, gelecek cevaba göre hareket edecek.
SÖZLEŞMESİ 2020'DE SONA ERECEK
Brezilya Serie A Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Palmeiras'ta 55 maça çıkan Hugo, bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı. 1.87 boyundaki Brezilyalı oyuncunun Palmeiras'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
HEYECAN YARATTI
Brezilya Ligi şampiyonu Palmeiras'ın başarılı stoperi, teknik heyet kadar taraftarları da heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılar 1.87 boyunda, hem sağ hem de sol stoperde görev yapabilen oyuncunun transferinin bitmesini dört gözle bekliyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:33
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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