 Carole için 3.5 milyon euro – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Carole için 3.5 milyon euro

    Carole için 3.5 milyon euro
    Cimbom 'un sol beki Lionel Carole'e Fransız kulüplerinin ilgisi sürüyor. Lyon yetkililerinin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızı idarecilerle masaya oturacağı kaydedildi. Lyon'un teklifinin 3.5 milyon euro olacağı öğrenildi. Yönetim ise yedeği bulunmayan 24 yaşındaki oyuncuyu satıp satmama konusunda kararsız.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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