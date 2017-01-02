Rakip Darüşşafaka
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında bugün, Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Geride kalan 12 haftada 8'er galibiyet elde eden Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş saat 21.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Rakip Darüşşafaka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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