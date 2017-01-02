Mainz’ın en kötüsü
Galatasaray'ın sezon başında 2.15 milyon euro karşılığında Bundesliga takımlarından Mainz'a sattığı Jose Rodriguez hayal kırıklığı yarattı. İspanyol oyuncu, sadece 2 maçta 5 dakika forma giyerken Alman ekibinin bu sezon yaptığı en kötü transfer olarak kayıtlara geçti.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Mainz’ın en kötüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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