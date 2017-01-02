İstenmeyen adam Sigthorsson
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Sigthorsson'un yeni durağının MLS olabileceği bildirildi.
Fransız basını, İzlandalı oyuncunun, Nantes tarafından da istenmediğini belirterek, "Nantes hücum bölgesi için oyuncu arıyor ama Kolbeinn'i düşünmüyor" değerlendirmesi yapıldı.
BURSA SÜRPRİZİ
Amerika'ya gideceği ifade edilen Sigthorsson'la ilgili ilginç bir iddia geldi. Hamza Hamzaoğlu'nun, Galatasaray'ı çalıştırırken alınması için özel olarak uğraştığı İzlandalı golcüyü istediği ifade edildi. Hamzaoğlu bir röportajında Kolbeinn için, "Alınırsa Galatasaray 10 yıl forvet sıkıntısı çekmez" demişti.
BURSA SÜRPRİZİ
Amerika'ya gideceği ifade edilen Sigthorsson'la ilgili ilginç bir iddia geldi. Hamza Hamzaoğlu'nun, Galatasaray'ı çalıştırırken alınması için özel olarak uğraştığı İzlandalı golcüyü istediği ifade edildi. Hamzaoğlu bir röportajında Kolbeinn için, "Alınırsa Galatasaray 10 yıl forvet sıkıntısı çekmez" demişti.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
İstenmeyen adam Sigthorsson haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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