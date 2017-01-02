G.Saray'a Brezilyalı stoper!
Galatasaray, Palmeiras forması giyen 25 yaşında ve 1,87 boyundaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
VİTOR HUGO KİMDİR?
Geçtiğimiz sezon Brezilya Ligi'nde 38 lig maçının 35'inde 90'ar dakika forma giyen ve şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Vitor Hugo, daha önce Santo Andre, Ituano, Ceara, Tombense, America MG gibi takımlarda forma giymişti. 25 yaşında ve 1.87 boyundaki Brezilyalı savunmacının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Palmeiras ile sözleşmesi bulunyor.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:47
- ''2 hafta müjde bekledim''
Toplam 11
Yorum
Civan Alex olmadığı sürece kim gelirse gelsin o performans ı birdaha yakalayamaz fb
- Akçay'dan Ndiaye açıklaması
Toplam 3
Yorum
manuel Trabzonspora ilac olacak bir transfer ligin en iyilerinden biri bu cocuk. Takas olarak defanstan kimi isterseler verilebilir Ugur Demirok Aykut Demir veya Mustafa Yumlu. Uzerinede 3 milyon euro verilebilir.Zarar degil kardir bu adam alinirsa.
- G.Saray'a Brezilyalı stoper!
Toplam 5
Yorum
ramo ha şöyle bize bunlarla gelin bende bunu keşke gs alsa diyordum otoviero parayla alın çalıktan vazgeçin yanınada almanyadan bir stoper alın
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