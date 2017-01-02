 G.Saray'a Brezilyalı stoper! – Fotomaç – 02 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'a Brezilyalı stoper!

    G.Saray'a Brezilyalı stoper!

    , forması giyen 25 yaşında ve 1,87 boyundaki Brezilyalı stoper ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

    VİTOR HUGO KİMDİR?
    Geçtiğimiz sezon Brezilya Ligi'nde 38 lig maçının 35'inde 90'ar dakika forma giyen ve şampiyonlukta önemli bir rol oynayan , daha önce Santo Andre, Ituano, Ceara, Tombense, America MG gibi takımlarda forma giymişti. 25 yaşında ve 1.87 boyundaki Brezilyalı savunmacının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ile sözleşmesi bulunyor.

    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'a Brezilyalı stoper! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.