G.Saray'a Brezilyalı stoper!

VİTOR HUGO KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon Brezilya Ligi'nde 38 lig maçının 35'inde 90'ar dakika forma giyen ve şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Vitor Hugo, daha önce Santo Andre, Ituano, Ceara, Tombense, America MG gibi takımlarda forma giymişti. 25 yaşında ve 1.87 boyundaki Brezilyalı savunmacının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Palmeiras ile sözleşmesi bulunyor.