 Geç katılacak – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Geç katılacak

    Geç katılacak
    maçında sakatlanan Tolga Ciğerci, devre arasındaki çalışmalara da gecikmeli başlayacak. Başarılı futbolcunun, tedavisi 1 hafta daha sürecek. Tolga, 4 Ocak'ta başlayacak olan Antalya'daki devre arası kampında ilk 2 gün takımla çalışamayacak.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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