Galatasaray sözleşmesini feshetti
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Deon Thompson'la yollarını ayırdı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verldi:
"Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Deon Thompson'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz."
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:59
- Ndiaye’yi verin
Toplam 8
Yorum
bjkli avrupada devam ediyor osmanli kadroyu tutmali
- Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 1
Yorum
bjkli hayirli olsun yerinde bir transfer kanat eksigi kalmadi, sezon sonunda arasi gönderip töreyi geri alalim, yaninda veli ve ömerde gönderilsin. üst düzey stoper ve forvet alinmali.
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 15
Yorum
iş adamı takımı yollamışsın heralde sen iş adamı ve çok zenginsin, gönderdiklerinin yerine de oyuncuları bulmuşsun. bekliyoruz
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