Galatasaray sözleşmesini feshetti

Galatasaray Odeabank, sezonun kalan bölümünde daha başarılı bir grafik çizebilmek için kadro yapılanmasına gidiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda bir türlü bekleneni veremeyen Deon Thompson'ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi.Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verldi:"Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Deon Thompson'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz."