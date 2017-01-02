 Galatasaray sözleşmesini feshetti – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Galatasaray sözleşmesini feshetti

    Galatasaray sözleşmesini feshetti

    Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Deon Thompson'la yollarını ayırdı.

    Galatasaray Odeabank, sezonun kalan bölümünde daha başarılı bir grafik çizebilmek için kadro yapılanmasına gidiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda bir türlü bekleneni veremeyen Deon Thompson'ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi.

    Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verldi:

    "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Deon Thompson'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz."

    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:59
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