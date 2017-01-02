 Carole'e talip var! – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    'e talip var!

    Carole'e talip var!
    'ın başarılı isimleri arasında yer alan Carole'un Lyon'un listesinde yer almaya devam ettiği ifade edildi. Fransızların, Troyes'ten transfer edilen 25 yaşındaki sol beki devre arasında almak istediği belirtildi. 'nin 2019'a kadar ile sözleşmesi bulunuyor.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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