 2016 yılının yıldızı Yasin – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    2016 yılının yıldızı Yasin

    2016 yılının yıldızı Yasin

    forması altında 2016 yılında öne çıkan isimdi. Yasin, 2016 yılı boyunca çıktığı lig maçlarında 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

    Yasin'i ise 9 gol 1 asistle Selçuk ve 8 gol 6 asistle Podolski takip etti. Eren 7 gol atarken, Bruma 5 gol 5 asist yaptı. Sneijder ise yaptığı 9 asistle dikkat çekerken, oyununu 3'de golle süsledi.

    İKİNCİ KEZ UMRE'DE
    'a transfer olmasından sonra ailece Umre ziyareti yapan Yasin, oğlu Miraç Kaan'ı da yanına alarak ikinci kez Umre'ye gitti. Devre arası tatilini Umre'de geçiren oyuncu sosyal medyadan bir de fotoğraf paylaştı.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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