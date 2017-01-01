Vidal müjdeyi Arda'ya verdi!
Yeni yılın ilk saatlerinde Galatasaraylıları sevindircek bir olay yaşandı.
Arda Turan kardeşi Okan Turan ile birlikte sosyal medyada canlı yayın yaptı. Barcelona'dan takım arkadaşı Aleix Vidal da bu canlı yayına katıldı ve yorum yaptı.
Yorumunda ''Galatasaray galatasaray!!!!!'' yazan Vidal, sarı-kırmızılı takıma transferi gündemdeyken adeta müjdeli haberi verdi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:40
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
Vidal müjdeyi Arda'ya verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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