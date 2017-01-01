Süper Lig’in en centilmeni

Cimbom, Süper Lig'in ilk yarısında kırmızı kart görmeyen tek takım oldu. Sarı-kırmızılı oyuncular ilk 16 haftada 38 sarı kart gördü. En fazla kart gören oyuncu 5 kezle Tolga Ciğerci oldu. Serdar Aziz, Carole ve Bruma 4'er sarıyla onu takip ederken, Yasin, Semih ve Hamit Altıntop hiç kart görmedi. Aslan kupada ise 2 kırmızı kart gördü.