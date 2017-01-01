 Süper Lig’in en centilmeni – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Süper Lig’in en centilmeni

    Süper Lig’in en centilmeni
    Cimbom, Süper Lig'in ilk yarısında kırmızı kart görmeyen tek takım oldu. Sarı-kırmızılı oyuncular ilk 16 haftada 38 sarı kart gördü. En fazla kart gören oyuncu 5 kezle Tolga Ciğerci oldu. Serdar Aziz, Carole ve Bruma 4'er sarıyla onu takip ederken, Yasin, Semih ve Hamit Altıntop hiç kart görmedi. Aslan kupada ise 2 kırmızı kart gördü.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:59
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