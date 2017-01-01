Süper Lig’in en centilmeni
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:59
- ''Riekerink’i içeri sokmam''
Toplam 4
Yorum
alper sayın Ahmet Özdoğan' a sormak isterim futbolcularımdan utanıyorum diyen riekerink'i içeri sokmam diyorsunuz peki söylermisiniz siz tuzlaya yenilen vede lig te çoğu maçta ruhsuz büyük GALATASARAY' a yakışır bir futbol oynamayan bu takımdan memnunmusunuz siz utanmıyor gurur mu duyuyorsunuz lütfen türübine oynamayın.
- Advocaat paniği
Toplam 3
Yorum
POYRAZ DELİPOYRAZOĞLU Sneijder_w ne kadar boş yorum yapıyorsun sendeki beyni kuşa taksan herhalde ters uçar ne kadar anlayışsızsın kendi sayfanda yorumun yok gelip bizim sayfada miyavlıyorsun
- "Kimse çok büyük beklenti içinde olmasın"
Toplam 3
Yorum
Köyiçii TORUNOGULLARINI GÖREVE GERI GETIR BASKAN, bunlar beceremiyor.
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