''Riekerink’i içeri sokmam''
Kupadaki Tuzla yenilgisinin ardından, "Futbolcularımdan utanıyorum" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'e tepki geldi. Sarı-kırmızılıların eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan, "Bu sözü bile görevden alınması için yeterli. Ben onu Florya'ya sokmam" diye konuştu.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
''Riekerink’i içeri sokmam'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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