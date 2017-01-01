Poldi'nin yerine Vargas
Çin’den ciddi teklifler alan Alman yıldızın gitmesi halinde Galatasaray, Hoffenheim’ın 27 yaşındaki forvetine imza attıracak.
Uzun süredir Çin ekiplerinin transfer gündeminde yer alan Lukas Podolski'nin bu ülkeye sıcak bakması, Galatasaray Yönetimi'ni de harekete geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Alman oyuncu için gelecek rakamı beklerken, B Planı yaptı. Podolski'nin gitmesi halinde daha önce de gündeme gelen Hoffenheim'ın yıldızı Eduardo Vargas'la görüşecek olan Aslan, 27 yaşındaki oyuncuya imza attıracak. Alman ekibine 3 milyon euro bonservis bedeli önerecek olan Galatasaray, Şilili golcü oyuncuya da yıllık 2 milyon eurodan 3 senelik sözleşme önerecek. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim, Trabzonspor'un 24 yaşındaki golcü ismi Muhammet Demir'i de gündeminde tutuyor.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
Poldi'nin yerine Vargas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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