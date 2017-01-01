Ontivero’ya talip var

ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve kadroda düşünülmeyen Arjantinliiçin İtalya'dan teklif var. 2016'yı ABD ekibi'ta kiralık olarak tamamlayan 22 yaşındakiki forvete Serie A takımlarından'nun talip olduğu öğrenildi.