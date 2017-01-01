 Ontivero’ya talip var – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Ontivero’ya talip var

    Ontivero’ya talip var
    ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve kadroda düşünülmeyen Arjantinli Lucas Ontivero için İtalya'dan teklif var. 2016'yı ABD ekibi Montreal Impact'ta kiralık olarak tamamlayan 22 yaşındakiki forvete Serie A takımlarından Torino'nun talip olduğu öğrenildi.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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