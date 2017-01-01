 Muslera yine zirvede! – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Muslera yine zirvede!

    Muslera yine zirvede!

    Tecrübeli kaleci, 110 kurtarış ile ’de bu alanda ilk sırada yer aldı ise Aslan’ın en çok ileri pas yapan orta saha oyuncusu oldu.

    'in ilk yarısını 3'üncü sırada tamamlayan Galatasaray'da ilk yarı istatistikleri belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın son dönemdeki başarılarında büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, yaptığı 110 kurtarışla Süper Lig'de 2016 yılının en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Sürekli yan pas yapmakla eleştirilen Aslan'ın orta sahasının yüz akı ise ise Nigel de Jong oldu. Hollandalı ön libero yüzde 30 oranıyla topu ileriye en fazla oynayan oyuncu unvanını aldı. En fazla yan pası yüzde 64 ile Tolga Ciğerci yaparken, kaptan Selçuk İnan yüzde 15'lik oranıyla topu en çok geriye oynayan isim oldu.

    24 GALİBİYET ALDI
    2016'da 4 ayrı kulvarda toplam 51 resmi maça çıkan Cimbom, 24 galibiyet elde ederken, 11 mağlubiyet yaşadı. 16 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Sarı-kırmızılılar her şeye rağmen 2016'yı 2 kupa ile kapatmayı başardı.

    URUGUAY PANTERİ
    Taraftarların sevgilisi Muslera, istikrarını 2016'da da sürdürdü. De Jong da kısa sürede takıma uyum sağlayıp kendini ispatladı.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:13
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