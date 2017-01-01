İşadamı Poldi!
Lukas Podolski'nin Çin'e gitmek istemesinin nedenleri de ortaya çıkıyor. Alman yıldız, futboldan kazanacağı paranın yanı sıra bu ülkede ticaret yapmayı da planlıyor. Tecrübeli futbolcu, anlaştığı bir firmanın aracılığıyla kendi tasarladığı şapka ve tekstik ürünlerini pazarlamayı hedefliyor.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
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