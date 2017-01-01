 İşadamı Poldi! – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    İşadamı Poldi!

    İşadamı Poldi!
    'nin Çin'e gitmek istemesinin nedenleri de ortaya çıkıyor. Alman yıldız, futboldan kazanacağı paranın yanı sıra bu ülkede ticaret yapmayı da planlıyor. Tecrübeli futbolcu, anlaştığı bir firmanın aracılığıyla kendi tasarladığı şapka ve tekstik ürünlerini pazarlamayı hedefliyor.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:50
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