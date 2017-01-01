 Eto’o sürprizi – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Eto’o sürprizi

    Eto’o sürprizi
    'ın için de yeniden devreye girdiği belirtiliyor. Sarıkırmızılı yönetimin, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Kamerunlu yıldızı, Lukas Podolski'nin yerine düşündüğü ve 'a bir futbolcu + para teklif etmeyi planladığı ileri sürüldü. Eto'o'nun Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu kaydedildi.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:18
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