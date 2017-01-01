Cavanda 2 ay yok
Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Cavanda'nın 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Tecrübeli oyuncunun yapılan kontrollerinde arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi. Takımdan gönderilmek istenen Cavanda'nın transferi imkansız hale geldi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:32
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
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