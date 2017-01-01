Bir yılda 3 teknik direktör
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:02
- 2 oyuncu Antalya kampına katılacak
Toplam 10
Yorum
fırtına mehmet ekıcı adam gıbı adam agzından duydunuzmu gıtmek ısdıyorum dıye ısdedıgı parayı vermedıklerı ıcın dıredıyo bu baskandan bısey olmaz zaten durum kotu bıde en ıyı topcuyu satıyolar muharrem usta sen ancak matematık hocası olursun ersun yanalıda al tefol bu kulupten
- Musa Çağıran ısrarı
Toplam 1
Yorum
Dünyaxeri Aytaç var aytaç...
- "Kimse çok büyük beklenti içinde olmasın"
Toplam 5
Yorum
savas Merak etme başkan beklentimiz yok.Senin transfer politikan belli.Kelepir.Borsada da kelepire düştü BJK.Maalesef büyük takıma yakışan bir hisse değil.GS ve FB hem borsa da hemde transferde her zaman 50 adım önde.
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