 Bir yılda 3 teknik direktör – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Bir yılda 3 teknik direktör

    Bir yılda 3 teknik direktör
    Sarı-kırmızılılar, 2016 yılında 3 teknik adam değiştirdi. Yeni yıla yönetiminde başlayan Aslan, 23. haftadaki 2-0'lık Gaziantep yenilgisinin ardından tecrübeli hoca ile yollarını ayırdı. 3 maça altyapı antrenörü ile çıkan yönetim, ardından alt yapı için getirilen 'e takımı emanet etti.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:02
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