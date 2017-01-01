Ahmet Çalık zirvesi bugün
Başkan Dursun Özbek, anlaşmaya varılan Ahmet Çalık'ın bonservisini almak için Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile bugün masaya oturacak. Ankara'da gerçekleşecek görüşmede Özbek'in 4 milyon euro isteyen Cavcav'a 2 milyon euro+bir futbolcu teklif edeceği öğrenildi. Özbek'in takas ya da sadece para ile transfere noktayı koyup, 22 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılı renklere bağlaması bekleniyor.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
Ahmet Çalık zirvesi bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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