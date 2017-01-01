3. sıraya abone
Süper Lig'de geride kalan 16 haftanın ardından 33 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray bu duruma alıştı. Sarı-kırmızılılar son 4 sezonu da 16. haftalar sonunda 3. tamamladı. Aslan 2015-16'da 29 puanla, 214-15'te 35 puanla, 2013-14'te 30 puanla, 2012-13'te de 32 puanla 3'lükte kalmıştı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:56
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