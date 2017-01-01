 10'un aklı ABD'de – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    10'un aklı ABD'de

    10'un aklı ABD'de

    Hollandalı oyuncu, Çin ve Katar gibi ülkelerden aldığı astronomik teklifleri geri çeviriyor. Yıldız futbolcu, eşiyle birlikte ABD planları yapıyor.

    Sarı-kırmızılı formayla 5. sezonunu geçiren Wesley Sneijder, uzun süredir Çin ve Katar ekiplerinin radarındaydı. Bu ülkelerden gelen astronomik rakamları düşünmeden reddeden Hollandalı yıldızın planı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun eşi Yolanthe'nin, Çin ve Katar'da yaşamak istemediği ve bu yüzden teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncu ve eşinin, ABD ile ilgili planlar yaptığı belirtilirken, bu ülke takımlarından teklif gelmesini beklediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarla 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sneijder, Galatasaray ile 2 lig şampiyonluğu yaşarken, 3 Süper Kupa, 2 de Türkiye Kupası kaldırdı.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:42
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