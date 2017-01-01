10'un aklı ABD'de
Hollandalı oyuncu, Çin ve Katar gibi ülkelerden aldığı astronomik teklifleri geri çeviriyor. Yıldız futbolcu, eşiyle birlikte ABD planları yapıyor.
Sarı-kırmızılı formayla 5. sezonunu geçiren Wesley Sneijder, uzun süredir Çin ve Katar ekiplerinin radarındaydı. Bu ülkelerden gelen astronomik rakamları düşünmeden reddeden Hollandalı yıldızın planı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun eşi Yolanthe'nin, Çin ve Katar'da yaşamak istemediği ve bu yüzden teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncu ve eşinin, ABD ile ilgili planlar yaptığı belirtilirken, bu ülke takımlarından teklif gelmesini beklediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarla 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sneijder, Galatasaray ile 2 lig şampiyonluğu yaşarken, 3 Süper Kupa, 2 de Türkiye Kupası kaldırdı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
10'un aklı ABD'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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